2 người mẹ trình báo không được gặp con sau khi gửi ở mái ấm Quan Âm tại TPHCM

Một số người mẹ trình báo đã mất liên lạc với con sau khi đem gửi tại mái ấm Quan Âm ở quận 12, TPHCM. Hôm nay (25/10), Công an quận 12 phối hợp cùng Công an phường Hiệp Thành xác minh nội dung nói trên và đến kiểm tra mái ấm Quan Âm nằm trên đường Nguyễn Thị Búp. Công an đang xác minh vụ việc nhiều người không thể liên lạc thăm, gặp con khi gửi bé tại mái ấm Quan Âm, quận 12. Ảnh: T.C. Theo đó, chị T. (31 tuổi) và chị A. (33 tuổi) mới đây đã đến công an địa phương trình báo về việc không thăm con được sau khi gửi tại mái ấm Quan Âm, và nghi ngờ bé đã "mất tích". Những người phụ nữ này cho biết vì điều kiện khó khăn nên lúc mang thai vào năm 2023, họ có liên hệ với mái ấm Quan Âm. Khi 2 người lần lượt sinh con vào tháng 4 vừa qua, mái ấm này nhận chăm sóc các bé. Khi đó, người đại diện mái ấm yêu cầu các chị T. và A. viết cam kết không nhận lại con khi bé chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, mái ấm hỗ trợ mỗi chị 6 triệu đồng. Hàng tháng, các chị vẫn thường xuyên tìm đến mái ấm để thăm, gặp con. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, 2 người mẹ này không được gặp con. Các chị tìm mọi cách liên hệ nhưng người của mái ấm tránh né. Ngoài 2 người mẹ nói trên thì còn một số cha mẹ khác cũng đang trong tình trạng mất liên lạc, không được thăm, gặp khi gửi con tại mái ấm Quan Âm. Hiện công an đang xác minh, làm rõ.