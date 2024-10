Nhận định, dự đoán kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh

Tâm điểm của vòng 9 là ngày Chủ nhật với trận Super Sunday trên sân Emirates giữa Arsenal vs Liverpool. Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh Trận thắng Chelsea ở vòng 8 giúp Liverpool tiếp tục dẫn đầu giải nhưng chỉ hơn Man City 1 điểm. Điều quan trọng là cách đội bóng của HLV Arne Slot giành chiến thắng là rất thuyết phục, mạnh mẽ, gắn kết và hiệu quả. Sau đó lại tiếp tục thắng RB Leipzig 1-0 ở Champions League. Vắng Saliba là tổn thất lớn cho Arsenal Đó lại là điều mà Arsenal không có được trong 2 trận gần nhất, đầu tiên là việc thua bạc nhược trước Bournemouth vòng trước và thắng chật vật 1-0 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League. Chính từ phong độ hiện tại, nhiều người không dám nghĩ đến một kết quả tích cực cho Arsenal. Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn khi lâm vào tình trạng khủng hoảng lực lượng trầm trọng với án treo giò của trung vệ trụ cột William Saliba, chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard cũng như ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka. Thách thức dành cho Pháo thủ khi đối thủ Liverpool đang thi đấu thăng hoa dưới triều đại của tân HLV Arne Slot, khi thắng 10/11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa và hiện dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Dự đoán: hòa Ngôi đầu bảng ở vòng này sẽ có thay đổi tạm thời. Trong khi Liverpool phải chiến đấu hết sức trên sân của Arsenal để đảm bảo vị trí dẫn đầu của mình, thì trận Man City lại được đá sân nhà tiếp đội trong nhóm cuối là Southampton. Cú hích từ chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Sparta Prague với cú đúp của tiền đạo Erling Haaland - người mới chấm dứt mạch 2 trận tịt ngòi. Sẽ không ngạc nhiên nếu Man City lại thắng đậm ở trận này để tạm leo lên ngôi đầu. Dự đoán: Man City thắng Nếu Arsenal thua, thì Aston Villa sẽ hưởng lợi. Đội bóng này cho thấy họ có tham vọng thực sự khi đường hoàng đứng ở vị trí thứ 4. Vòng này, tiếp Bournemouth trên sân nhà sẽ là cơ hội lớn để đội bóng của HLV Unai Emery san bằng điểm số với Arsenal. Đội khách dù chơi tốt hẳn trong thời gian qua nhưng sẽ rất khó để kiếm điểm trước chủ nhà. Dự đoán: Aston Villa thắng. Trận đấu được chú ý không kém là West Ham vs MU. Số phận của HLV Ten Hag và MU vẫn thu hút sự chú ý cao độ. Dù phong độ vẫn chẳng có dấu hiệu cải thiện nhưng trận này MU vẫn được dự đoán ‘trên cơ’ và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm. Bởi phong độ của West Ham lúc này còn tệ hơn MU rất nhiều, đứng tận thứ 15. Giữa tuần qua MU tiếp tục trải qua một trận cầu đáng thất vọng khi chỉ có trận hòa 1-1 trên sân của Fenerbahce ở vòng phân hạng Europa League, và đó là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đội này. Tuy nhiên, tại đấu trường Ngoại hạng Anh đoàn quân HLV Erik ten Hag đã có được chiến thắng rất quan trọng trước Brentford cuối tuần trước để giúp chiếc ghế của ông bớt lung lay. Về kết quả trận này, theo dự đoán của các chuyên trang bóng đá châu Âu, MU sẽ thắng, qua đó lần đầu tiên trong mùa này thắng liền 2 trận liên tiếp. Dự đoán: MU thắng Cũng được chú ý nhiều là trận Chelsea vs Newcastle. Đội bóng thành London đang thi đấu ngày càng ấn tượng dưới tay HLV Enzo Maresca sẽ có cơ hội để tìm lại mạch trận thắng tại Ngoại hạng Anh sau trận thua Liverpool cuối tuần trước, khi họ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Newcastle. Tinh thần thi đấu của The Blues đã được cải thiện sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Panathinaikos hồi giữa tuần tại Conference League bằng đội hình phụ. Với sự trở lại của các trụ cột, nhiều khả năng Chelsea sẽ có niềm vui. Dự đoán: Chelsea thắng. Ở nhóm cuối, thứ tự sẽ không có gì thay đổi, đơn giản vì cả 3 đều phải gặp những đối thủ quá tầm. Wolves dự đoán sẽ tiếp tục thua trên sân Brighton. Crystal Palace khó lấy trọn 3 điểm trước Tottenham. Còn Southampton như đã nói ở trên, chỉ cần không thua đậm trước Man City đã là thành công.