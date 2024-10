Duy Mạnh tiết lộ chuyện thâm cung của showbiz

Ca sĩ Duy Mạnh khẳng định nghệ sĩ không ai hung dữ cả nhưng nghệ sĩ "gian" thì có.

Ca sĩ Duy Mạnh có những chia sẻ đầy thú vị về showbiz -Phóng viên: Vì sao anh lại nhận mình là "thợ hát" mà không phải là ca sĩ hay nghệ sĩ như nhiều người? . Ca sĩ Duy Mạnh:- Tôi xuất thân là một nhạc sĩ và đến giờ, công việc chính của tôi vẫn là viết nhạc. Được yêu mến, có người mời show nên tôi đi hát. Hát kiếm tiền mà thì là thợ hát chứ là gì nữa. Là một ca sĩ, nghệ sĩ thì ngoài đi hát còn phải có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng nữa. Còn đi hát chỉ để kiếm tiền thì chỉ là thợ hát thôi. Tất nhiên, tôi đang phấn đấu mỗi ngày để thực sự là một ca sĩ, một nghệ sĩ có ý nghĩa. - Nhưng người ta lại nói anh "lấy bản thân để giễu nhạc đồng nghiệp"? . Không, tính tôi hay trêu đùa vui vẻ chứ chả có nhu cầu đả kích, giễu nhại ai cả. Mọi người thấy tôi vui vẻ trên facebook nên cứ thích tôi trêu người để vui chung. Nói thật, có giai đoạn tôi stress kinh khủng, chỉ ở lì trong nhà. Công việc mà, có phải khi nào cũng suôn sẻ đâu. Thế nên, tôi vẫn chọn cách vui vẻ để xả stress. Tôi chỉ nói bậy bạ trên mạng xã hội thôi, những ai tiếp xúc trực tiếp và xem tôi biểu diễn ngoài đời trên sân khấu sẽ thấy tôi rất nghiêm túc. Mọi người hay đề cập đến chuyện tôi trêu Tuấn Hưng. Nhưng Hưng đồng ý cho tôi trêu mà. Tôi nghĩ cả hai cùng có lợi khi trêu nhau đấy chứ. Fan của Duy Mạnh thì thích trêu người vui vẻ, fan của Tuấn Hưng thì hay nổi gân. Thế là nói qua nói lại trên trang của tôi. Vui mà. - Nhưng làm người nổi tiếng thì mọi thứ cần có chuẩn mực? . Tôi từng bị phạt vì ăn nói bậy bạ đó chứ. Facebook cả triệu người theo dõi cũng bị khóa. Tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Sau những lần đó thì tôi cũng biết rút kinh nghiệm cho bản thân mình. - Có người thích Duy Mạnh vì ngầu nhưng cũng có người sợ vì trông "hổ báo thế"? . Là nghệ sĩ thì cơ bản là lành tính mà. Chỉ có nghệ sĩ "gian" tí thì có chứ không có nghệ sĩ nào "ẩu đả", "đâm chém" gì ai đâu. Có nhiều nghệ sĩ làm nghề thiện lương nhưng cũng có nghệ sĩ làm nghề khá gian. Làm từ thiện thì ngắt một tí hay đi diễn thấy mình lép vế thì lại dở trò tiểu xảo ra. Như thấy ai hát tốt hơn thì cho người vặn âm thanh của người hát trước xuống rồi tới lượt mình thì vặn to lên. Khán giả xem thấy cái thằng hát trước hát tệ thế còn thằng hát sau thì hát hay thế. Tiểu xảo ấy đầy ra. Hay đi hát thì vặn vẹo bầu show hình của tôi phải to hơn, đứng cao hơn của thằng còn lại. Cứ thế suốt. Cũng nhức đầu lắm. Có bầu show gọi điện cho tôi cầu cứu vì không biết giải quyết thế nào. Tôi nói "anh không cần để hình em cũng được, miễn trả lương đủ cho em là được". Tôi là vậy, không cần phải màu mè, phông bạt làm gì. Có sao sống vậy thôi. Tôi ghét nhất cái trò ỷ mạnh hiếp yếu. Tôi cũng từng là nạn nhân bị bắt nạt. Cứ cậy chơi với người có máu mặt xong bắt nạt, chèn ép người khác. Điều mà tôi đã ghét tôi không bao giờ làm dù tôi có điều kiện ấy hay không. - Làm người nổi tiếng, nhiều người than mệt vì phải làm việc suốt, có khi còn chẳng được đoàn tụ gia đình ngày lễ. Anh thì sao? . Mấy người đấy bốc phét cho vui thế thôi. Ai bắt anh đi hát ngày lễ đâu. Anh đi kiếm tiền sướng như thế còn than thở gì? - Anh và ca sĩ Tuấn Hưng vừa có một liveshow cực kỳ ý nghĩa, anh sẽ làm thêm những đêm diễn như thế nữa chứ? . Thật sự đó là liveshow ý nghĩa và nhiều cảm xúc với bản thân tôi. Nói thật, khi tặng quà cho ai đó, người nhận vui 1 còn người cho vui 10. Bởi vì mình biết mình có thể mang lại niềm vui cho người khác mà. Không chỉ với Tuấn Hưng mà tôi còn muốn có những đêm diễn ý nghĩa như thế nữa với nhiều người khác. Chẳng ai lại từ chối cơ hội giúp đỡ người khác cả. Tôi biết Hưng hơn 10 năm nay nhưng số lần gặp mặt nhau có khi chưa đến 5 lần. Thế nên, mức độ thân thiết cũng không hẳn nhiều. Chúng tôi đã có sự kết hợp tuyệt vời bởi ý nghĩa chương trình. Và tôi kết hợp với Hưng vì ý nghĩa của chương trình, còn nếu kết hợp để tìm doanh thu, làm thương mại thì tôi chưa nghĩ đến.

Anh cũng phơi bày nhiều điều ở showbiz, thô nhưng thật - Anh từng viết bài hát "Tôi không sao kê đâu" gây chấn động, anh không sợ đồng nghiệp phật lòng hả? Tôi là người viết nhạc và tôi sẽ dùng âm nhạc để bày tỏ cảm xúc, nhìn nhận, tư duy và chính kiến của bản thân mình. Tôi có lẽ là người hiếm hoi viết bài về tệ nạn đỏ đen, sao kê, từ thiện… và may mắn được đón nhận. Suy cho cùng, người viết nhạc phải nắm được tâm tư của nhiều người về các vấn nạn xã hội và đề cập đến nó một cách khéo léo nhất nhưng cũng phải thật nhất. Theo Người Lao Động