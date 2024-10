Người dân nên cảnh giác với 'chân mày phong thủy'

Người dân cần cảnh giác trước những thông tin quảng cáo của các cơ sở chân mày phong thủy khi chưa rõ thông tin hoạt động của cơ sở. Ngày 25.10, Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian gần đây, Sở đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh từ các cơ quan truyền thông, người dân liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu lấn sân trong lĩnh vực y tế như sử dụng các chất không rõ tiêm vào vùng mặt…, sử dụng các máy laser, thiết bị phát năng lượng nhằm thay đổi phong thủy khuôn mặt tại các cơ sở chân mày phong thủy và phải trả chi phí rất lớn. Người dân nên cảnh giác với những quảng cáo về “chân mày phong thuỷ“. Ảnh: Sở Y tế TPHCM Trong đó, có trường hợp chị Đ. (Việt kiều Mỹ) thực hiện dịch vụ chân mày, xóa nhăn, tạo dáng môi, thiên di, ấn đường… với tổng số tiền 425.000.000 đồng tại cơ sở chân mày phong thủy V.V (Quận 10). Cũng tại cơ sở này, chị T. và chị H. đã phải chi trả trên 90.000.000 đồng cho dịch vụ làm môi, chân mày. Một trường hợp khác là chị N. phản ánh đã làm dịch vụ chân mày, làm môi, thái dương được rút máu quay ly tâm và tiêm vùng thái dương, trán tại cơ sở chân mày phong thủy N.S (Quận 10) với tổng số tiền 248.500.000 đồng… Thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, Sở Y tế TPHCM phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc kiểm tra, xử lý các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực y tế tại các cơ sở chân mày phong thủy trên địa bàn. Ngày 27.9.2024, Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Đan Vi – Chủ hộ kinh doanh chân mày phong thủy Viên Viên và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Lĩnh Hương – nhân viên Hộ kinh doanh chân mày phong thủy Viên Viên (địa chỉ số 284 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM). Thanh tra Sở Y tế công khai nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Thành phố http://thanhtra.medinet.gov.vn. Mới đây, Ủy ban nhân dân Quận 10 cũng đã kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh” đối với Hộ kinh doanh chân mày phong thủy Ngọc San (693 đường Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 10, TPHCM) và Hộ kinh doanh chân mày phong thủy Hương Giang (100 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM). Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, Sở Y tế tổng hợp hồ sơ, tài liệu do người dân cung cấp chuyển đến cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo nội dung phản ánh. Sở Y tế khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin quảng cáo có nội dung: Thay tướng đổi vận, giúp cải thiện vận may, tài lộc, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng, công nghệ hiện đại cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn… của các cơ sở chân mày phong thủy khi chưa rõ thông tin hoạt động của cơ sở, chưa có những kiểm chứng khoa học liên quan phong thủy, dễ sa vào hoạt động mê tín dị đoan gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.