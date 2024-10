Lời nói sau cùng tại tòa, chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Đến 18h30 chiều tối nay (25/10), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đã kết thúc sau hơn 2 ngày. HĐXX cũng thông báo nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào sáng 30/10. Được trình bày lời nói sau cùng tại tòa, ông Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) đã quay người lại phía sau phòng xử án để cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân. Ông Lê Anh Xuân cúi đầu xin lỗi các gia đình bị hại tại tòa. Ảnh: X.A Ông Xuân xin phép được chia sẻ nỗi đau đối với thân nhân người bị hại, vì sự thiếu hiểu biết quy định về PCCC nên đã dẫn đến hậu quả đau lòng cho người khác. Bên cạnh đó, ông cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để ông có cơ hội làm lại cuộc đời, phụng dưỡng người thân lớn tuổi. Các bị cáo còn lại cũng mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng khoan hồng để tuyên mức án phù hợp với tội danh của mình. Riêng bị cáo Hồng vẫn giữ quan điểm mình bị kết án oan, đề nghị HĐXX công tâm, tuyên án đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo vẫn nhất quyết khẳng định mình không liên quan đến vụ án, mọi cáo buộc đối với bị cáo đều không có chứng cứ mà chỉ dựa vào lời khai của các bị cáo. Tại phiên tòa này, luật sư bào chữa cho bị cáo Hồng và bị cáo Vũ Trường Sơn đã đưa ra nhiều lập luận, chứng cứ cho rằng việc buộc tội đối với hai bị cáo này là không có cơ sở, mang tính quy kết không có chứng cứ phù hợp theo quy định của pháp luật. Kết thúc phần tranh luận tại tòa, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX thông báo vụ án có nhiều tình tiết cần được xem xét, do đó HĐXX sẽ nghị án kéo dài. Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ quán karaoke An Phú), bị cáo Vũ Trường Sơn (SN 1987) và bị cáo Phạm Quốc Hùng (SN 1980) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân (SN 1987) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về PCCC” Bị cáo Nguyễn Văn Võ (SN 1985) bị đề nghị mức án từ 3-4 năm về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị cáo Hồng bị đề nghị cao nhất với mức án từ 7-8 năm tù về tội “vi phạm các quy định về PCCC”.