Hà Nội tranh thủ "thời gian vàng" để thần tốc xét nghiệm và tiêm vaccine trước 15/9

Các địa phương được giao chỉ đạo rà soát, lập danh sách người lấy mẫu xét nghiệm, danh sách người tiêm chủng và huy động đầy đủ số lượng thực hiện theo Kế hoạch; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng, chống dịch tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm và các điểm tiêm; Chỉ đạo việc chuyển mẫu xét nghiệm tới các cơ sở thực hiện xét nghiệm theo phân luồng tiếp nhận mẫu xét nghiệm.

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp các lực lượng khác trong việc huy động người dân tham gia xét nghiệm và tiêm chủng, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng; Sở Giao thông vận tải được giao chuẩn bị nhân lực và phương tiện để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu. Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực quản lý như các chuỗi cung ứng, dịch vụ thiết yếu, các cụm công nghiệp, chợ đầu mối...

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, phân công nhân lực để nhập 100% dữ liệu lấy mẫu xét nghiệm ngay từ khi lấy mẫu và cập nhật vào hệ thống để báo cáo theo thời gian thực; Chỉ đạo thành lập các tổ lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức triển khai chiến dịch xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố cũng đề nghị các Viện, bệnh viện, Trường đại học trực thuộc Bộ, ngành Trung ương, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố triển khai công tác lẫy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn và sự điều phối của Sở Y tế; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện xét nghiệm về Sở Y tế theo quy định. Đồng thời hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn khi được yêu cầu theo Kế hoạch của UBND quận, huyện, thị xã.

TP. Hà Nội cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tham gia hỗ trợ thành phố để tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết, ý thức kỷ luật để bảo đảm thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng an toàn, chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ.

