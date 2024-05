Trường Sa trong tôi: Chuyến công tác để đời (Kỳ I)

Đến đêm thứ sáu của hành trình, chúng tôi đi ngược con sóng về phía Nam để đến thăm nhà giàn DK1. Biển bắt đầu động. Nếu vài ngày đầu say sóng chỉ là do chưa quen, nhiều người chỉ ăn ít và say nhẹ, thì khi biển động, gần nửa số đại biểu đã say sóng đến mức không thể lên nhà ăn, chỉ có thể xin đăng ký cơm nắm và cháo tại phòng. Có tham gia chuyến công tác lần này tôi mới biết tại sao cơm nắm nhân muối vừng của Trường Sa không bao giờ tròn, vì đa phần những ngày trên tàu là những ngày sóng to gió lớn, không thể nắm cơm bằng hai tay!

Thế mới thấy, nếu người bình thường không thể chịu được những con sóng lớn và cái nắng khắc nghiệt ở đảo thì các chiến sĩ can trường của chúng ta vẫn ngày đêm chắc tay súng, đặc biệt là những chiến sĩ bảo vệ Cô Lin. Điều kiện khí hậu và thủy văn ở đảo này rất khắc nghiệt. Mùa khô kéo dài từ tháng Hai đến tháng Năm hàng năm, trời rất nóng và oi bức suốt từ 4h rưỡi sáng đến 7h tối. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Thành Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tâm sự: “Tôi mới ra chốt đảo tiền tiêu từ đầu năm nhưng tôi luôn tự hào được làm nhiệm vụ tại nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở đây, các chiến sĩ đều sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh. Từ chỉ huy đến các anh em chiến sĩ đều thương yêu nhau như anh em một nhà”.

Ngày thứ sáu của chuyến đi, chúng tôi đã đến chân nhà giàn DK1, nhưng do sóng lớn quá nên chỉ có tôi và hai nhà báo khác được rời tàu xuống xuồng đưa thực phẩm cẩu lên nhà giàn. Đứng trên tàu nhìn xuống, có lúc sóng cao đến mức tôi không nhìn thấy xuồng. Tuy nhiên, ba nhà báo chúng tôi vẫn quyết định theo xuồng thực phẩm để đưa thực phẩm lên nhà giàn DK1 bằng được.

Không chỉ bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ nơi đây còn là điểm tựa của bà con ở nơi xa xôi. Khi chúng tôi đến thăm trạm xá Đảo Sinh Tồn, gặp bác sĩ quân y, Thượng úy Đinh Văn Trường đúng lúc anh đang cấp cứu cho ngư dân Phạm Quang Toàn bị suy hô hấp, phải thở máy.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy sư đoàn 146 vùng 4 Hải quân về khâu hậu cần cho biết: “Nơi này là điểm tựa cho ngư dân yên tâm bám biển và từ đó, tình quân dân ở các đảo rất gần gũi và gắn kết. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và đông đảo bà con kiều bào ở nước ngoài, đời sống vật chất và tinh thần của quân và dân Trường Sa đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chúng tôi phải phát huy nội lực đẩy mạnh công tác chăn nuôi để có thể tự cấp, tự túc tốt hơn. Trên các đảo và điểm đảo đều đã 100% có rau xanh”.

Hai ngày cuối, tàu KN 390 đã vào gần bờ. Nhìn trên tay của các bác cựu chiến binh có những bức ảnh chụp cùng các cháu nhỏ và người thân của mình trên các đảo từ nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn ở Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh in tặng, tôi càng cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt, trường tồn của các đảo nơi đây.

Hoàng hôn đã buông màu thương nhớ, vàng suộm cả biển trời. Từ trên Đài chỉ huy, tiếng hát được đệm guitar vang lên du dương và nhẹ nhàng. Sau này tôi mới biết đó là bài “Tình yêu từ biển” do chính Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sáng tác. Nó chính nỗi niềm, tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ hải quân Quần đảo Trường Sa: “Chỉ có những con sóng xô bờ mới hiểu/ Chỉ có những con sóng ru mới hiểu. Câu chuyện tình vượt đại dương từ bao la sóng vỗ…”.

