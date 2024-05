Giá thuê văn phòng tiếp tục tăng trong dài hạn?

Sôi động hơn

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong quý I/2024, thị trường văn phòng TPHCM đang có dấu hiệu cải thiện về giá thuê, tỷ lệ lấp đầy. Nguồn cung văn phòng tại TPHCM tuy không ghi nhận nguồn cung mới, nhưng sắp tới, tòa nhà Etown 6 (quận Tân Bình) chuẩn bị khai trương cũng đã đạt tỷ lệ cam kết cho thuê khoảng 20%.

Giá thuê trung bình tại TPHCM ghi nhận sự cải thiện, với mức giá thuê hạng A đạt 47,2 USD/m2/tháng (gần 1,2 triệu đồng/m2) tăng 2,6% so với quý trước và cũng là mức giá thuê hạng A cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Còn mức giá thuê trung bình hạng B đạt 26 USD/tháng (hơn 650.000 đồng/m2), tăng 1% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CBRE, mức giá thuê văn phòng hạng A tại TPHCM tăng chủ yếu đến từ các tòa nhà mới đã bắt đầu lấp đầy. Ngoài ra, một số tòa nhà đã hoàn thành việc tu sửa, cải tạo cũng kỳ vọng mức giá thuê tăng theo.