Cuốn sách biên niên sử về trà Việt bị làm giả, rao bán tràn lan mạng xã hội

Bức xúc sách bị làm giả

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 3/5, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết vừa nhận được một cuốn sách Văn minh trà Việt bản bìa mềm, do một độc giả gửi tới, vì người này "cảm nhận rõ có sự bất ổn khi cầm sách trên tay".

Văn minh trà Việt của tác giả Trịnh Quang Dũng được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam in bìa cứng, phát hành vào tháng 1. Sách được bán hết ngay sau buổi giao lưu ra mắt ngày 18/4, hiện trong giai đoạn in nối bản.

Với việc chụp hình so sánh sách bìa cứng và bìa mềm 2 cuốn sách, NXB khẳng định bản bìa mềm mà độc giả gửi tới là bản sách in lậu.

NXB Phụ nữ Việt Nam công bố hình ảnh sách giả và sách thật cuốn "Văn minh trà Việt" (Ảnh: NXB cung cấp).

Trong loạt ảnh so sánh, sách thật có bìa cứng kèm bìa áo, in thông tin trong tay gấp và dây đỏ đánh dấu trang còn sách giả bìa mềm không kèm dây đánh dấu trang.

Sách thật có trang lót màu xanh lá trước và sau còn sách giả thì không; sách thật khổ to hơn hẳn sách giả (khổ sách thật là 16x24cm) và có tem của NXB ở bìa sau. Hình ảnh trong sách thật được in màu, trong khi sách giả in đen trắng.

"Dự kiến cuốn Văn minh trà Việt in nối bản sẽ được xuất xưởng vào ngày 8/5. NXB Phụ nữ Việt Nam sẽ có thông báo chính thức ngày phát hành tác phẩm in nối bản và thông báo các địa chỉ bán sách tin cậy để quý độc giả yên tâm ủng hộ sách thật", đại diện NXB thông tin.