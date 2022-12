Độc lực của biến thể phụ BQ1.1 không cao hơn các biến thể trước đó

Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy độc lực của biến thể phụ BQ.1.1 của dòng biến thể Omicron chỉ tương đương hoặc thậm chí yếu hơn so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2 , trong đó có BA.5.

Nghiên cứu này do nhóm nghiên cứu G2P-Japan do Giáo sư Kei Sato, Viện Y học của Đại học Tokyo, lãnh đạo thực hiện. Nhóm nghiên cứu cho biết khi các tế bào bị nhiễm BQ.1.1, khả năng biến thể này phá hủy các tế bào xung quanh của chúng cao hơn 2,4 lần so với biến thể BA.5 - một biến thể đang chiếm ưu thế ở Nhật Bản kể từ mùa Hè này.

Tuy nhiên, khả năng gây bệnh của BQ.1.1 chỉ tương đương hoặc thậm chí yếu hơn BA.5.

Theo nhóm nghiên cứu, so sánh giữa các chú chuột hamster bị nhiễm BQ.1.1 và BA.5, họ phát hiện không có sự khác biệt đáng kể về sự thay đổi cân nặng, vốn thể hiện tình hình sức khỏe, và các chỉ số thể hiện chức năng hô hấp.