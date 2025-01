Hy vọng mới trong điều trị ung thư: Điều khiển hoạt động của gen

Nghiên cứu mới của Nhóm nghiên cứu Đại học Tự do Brussels đã chứng minh rằng biểu sinh ADN và ARN làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ, tạo thành hệ thống điều khiển gen vô cùng tinh vi. Các nhà khoa học Bỉ mới đây đã khám phá ra cơ chế hoàn toàn mới trong việc điều khiển hoạt động của gen, mở ra hy vọng về những phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn trong tương lai. Nhóm nghiên cứu của Đại học Tự do Brussels (ULB), do Giáo sư François Fuks dẫn đầu, cho biết ADN chứa đựng mã di truyền của mỗi người nhưng không phải tất cả các gen trong ADN đều hoạt động cùng một lúc. Lớp điều khiển bên trên ADN, gọi là biểu sinh, quyết định gen nào được bật, gen nào bị tắt và mức độ hoạt động của chúng. Giống như một cuốn sách về công thức nấu ăn, ADN chứa đựng tất cả các thông tin cần thiết để tạo ra một cơ thể sống. Biểu sinh đóng vai trò như một đầu bếp, quyết định công thức nào sẽ được sử dụng, sử dụng khi nào và với số lượng bao nhiêu. Khi hệ thống biểu sinh hoạt động không bình thường, các tế bào có thể phát triển mất kiểm soát, dẫn đến ung thư. Trước đây, các nhà khoa học thường nghiên cứu riêng biệt biểu sinh ADN và biểu sinh ARN, một phân tử polyme cơ bản có nhiều vai trò trong mã hóa, dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gen. Họ cho rằng hai quá trình này diễn ra độc lập, lần lượt điều chỉnh các giai đoạn khác nhau trong quá trình biểu hiện của gen. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của nhóm nhà khoa học ULB đã chứng minh rằng biểu sinh ADN và ARN làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ, tạo thành hệ thống điều khiển gen vô cùng tinh vi. Giống như một dàn nhạc giao hưởng, mỗi loại biểu sinh đóng một vai trò quan trọng nhưng tất cả cùng hòa hợp để tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Việc khám phá ra cơ chế điều khiển gen này mở ra những triển vọng mới đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư. Khi các tế bào ung thư phát triển, hệ thống biểu sinh của chúng thường bị rối loạn. Bằng cách hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của biểu sinh, các nhà khoa học có thể phát triển các loại thuốc nhắm mục tiêu vào những điểm yếu này, giúp tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây hại đến các tế bào khỏe mạnh. Mặc dù cần có thêm nhiều nghiên cứu khác được thực hiện, nhưng phát hiện này đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư. Việc khám phá ra cơ chế điều khiển gen mới không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh ung thư mà còn mở ra cánh cửa cho những phương pháp điều trị hiệu quả hơn, cá nhân hóa hơn cho từng bệnh nhân./.