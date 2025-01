Siêu xe Ferrari F430 của Tổng thống Donald Trump được bán đấu giá

Mẫu siêu xe Ferrari F430 từng thuộc sở hữu của tổng thống Donald Trump sẽ được đấu giá vào tháng 3/2025 với số tiền dự đoán lên đến 1 triệu USD. Vào ngày 20/1 sắp tới, ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ. Nhân sự kiện đặc biệt này, một nhà đấu giá đã rao bán chiếc siêu xe Ferrari F430 từng thuộc sở hữu của ông Trump. Siêu xe này được ông Donald Trump đặt mua mới vào năm 2007 với tông màu ngoại thất đỏ truyền thống Rosso Corsa và bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch. Đi kèm là tùy chọn kẹp phanh màu đỏ trị giá 1.018 USD và huy hiệu Ferrari ở 2 bên hông trị giá 1.551 USD. Ferrari F430 là mẫu xe đầu tiên được thương hiệu này bổ sung phím xoay chế độ lái Manettino trên vô lăng. Các trang bị của siêu xe này cũng khá đơn giản khi sử dụng đồng hồ taplo kỹ thuật số dạng cơ, không có màn hình cảm ứng trung tâm... Mẫu siêu xe này được trang bị ghế tiện nghi Daytona màu Beige trị giá 2.912 USD, đi kèm chức năng điều khiển điện với số tiền 2.563 USD. Logo của thương hiệu ngựa chồm được dập nổi trên mỗi tựa đầu. Đặc biệt, huy hiệu "DJT - NYC" (Donald J. Trump - New York City) và thời điểm mua xe (tháng 5/2007) được đặt ở phần khoang động cơ. Ferrari F430 được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.3L, sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Đi kèm là hộp số sàn tự động 6 cấp Graziano 'F1' và hệ dẫn động cầu sau, hoặc tùy chọn hộp số sàn 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, Ferrari F430 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 315 km/h. Chủ nhân mới của siêu xe này sẽ nhận được đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, giấy tờ xe... nguyên bản từ lúc ông Donald Trump đặt hàng, bao gồm cả biển số xe của thành phố New York với ký tự viết tắt của tên ông. Siêu xe Ferrari F430 từng thuộc sở hữu của ông Donald Trump sẽ được chốt giá vào tháng 3/2025. So với mức giá mua mới khoảng 198.000 USD vào năm 1997, giá trị trên thị trường thứ cấp của siêu xe này khoảng 145.000 USD. Tuy nhiên, đây là một chiếc xe có giá trị sưu tập cao và được dự đoán đạt mức giá lên đến 1 triệu USD.