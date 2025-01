4 đời xe Hyundai Elantra cũ đáng mua nhờ có độ tin cậy cao

Nhằm cạnh cạnh tranh với những "ông lớn" trong phân khúc sedan cỡ C như Honda Civic hay Toyota Corolla, mẫu Hyundai Elantra đã và đang tạo dựng được danh tiếng về độ tin cậy, phong cách và giá trị sử dụng. Dưới đây là 4 đời xe Hyundai Elantra cũ được nhiều tổ chức đánh giá xe xếp hạng cao về độ tin cậy. Hyundai Elantra 2008 Hyundai Elantra 2008 thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe này và ở đời này, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã cải tiến kỹ thuật để cung cấp một chiếc xe không chỉ có giá bán phải chăng, mà còn sở hữu động cơ đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khá tốt, 8,6L/100km khi chạy trên đường cao tốc. Đặc biệt, điều làm cho đời xe Hyundai Elantra 2008 thực sự nổi bật chính là độ tin cậy. Những người lái xe đã đánh giá Elantra 2008 hầu như không gặp sự cố ngay cả khi đã chạy quá 160.000km. Việc sản xuất được cải thiện đã giảm các vấn đề thường gặp như hỏng hộp số hoặc sự cố điện đã xảy ra ở trên đời xe trước đó. Trên trang chuyên mua bán xe Cars.com và trang chuyên nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB) của Mỹ, Hyundai Elantra 2008 đều nhận được số điểm đánh giá 4,5/5 sao. Chuyên trang tư vấn và nghiên cứu thị trường ô tô nổi tiếng của Mỹ Edmunds thậm chí còn đánh giá cao hơn, với điểm trung bình là 4,7 sao. Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu thị trường J.D. Power cũng đã cho Elantra 2008 điểm chất lượng và độ tin cậy là 87/100. Các chủ xe khen ngợi sự êm ái và khả năng cách âm tốt khi lái xe, họ cũng nhấn mạnh các tính năng như không gian cốp xe rộng rãi. Chỉ có 28 khiếu nại được ghi nhận trên CarComplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng tại Mỹ). Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Elantra 2008 xứng đáng nằm trong danh sách xe đã qua sử dụng đáng tin cậy và giá cả phải chăng với mức giá trung bình khoảng 4.500 USD (114 triệu đồng). Hyundai Elantra 2016 Thế hệ thứ 5 của Hyundai Elantra không mấy thành công trong mắt chủ sở hữu bởi những sự cố liên quan đến động cơ. Nhưng có một ngoại lệ, đó là đời xe 2016, cũng là đời xe cuối cùng của thế hệ này nhờ có được sự kết hợp hoàn hảo giữa độ tin cậy, sự thoải mái và giá cả phải chăng. Nội thất của Hyundai Elantra 2016 sở hữu nhiều trang bị tính năng cao cấp nhưng vẫn giữ được mức giá cạnh tranh. Khách hàng đánh giá chiếc xe trên trang Kelley Blue Book đã cho điểm trung bình là 4,2 sao, trong khi chủ sở hữu trên Cars.com vẫn giữ nguyên điểm trung bình là 4,5 sao. Đây là đời xe được đánh giá cao nhất trong các đời xe của Hyundai Elantra thế hệ thứ 5 khi được J.D. Power xếp hạng chất lượng và độ tin cậy là 85/100 và chỉ ghi nhận có 60 khiếu nại trên CarComplaints. Chủ sở hữu liên tục khen ngợi độ bền và chi phí bảo dưỡng thấp của xe. Các vấn đề vốn gặp nhiều ở các đời xe trước đó như hộp số, phanh và hệ thống treo đều ít xảy ra với Elantra 2016. Hyundai Elantra 2019 Năm 2019 là đời xe được nâng cấp giữa chu kỳ của Hyundai Elantra thế hệ thứ 6. Đây là năm đầu tiên Elantra đạt huy hiệu "CR Recommended" từ tạp chí tiêu dùng Consumer Reports nhờ điểm tin cậy ấn tượng 73/100. Để đạt được điều này, xe đã đạt 5/5 điểm cho động cơ, hộp số, thiết bị điện tử trong xe, phanh,... Thậm chí, đời xe này còn được đánh giá tốt hơn nữa khi được J.D. Power xếp hạng chất lượng và độ tin cậy với số điểm đạt 86/100. Còn trên trang Cars.com, người dùng đã cho điểm trung bình 4,6/5 sao, khen ngợi các tính năng như Apple CarPlay và Android Auto. Khách hàng của Kelley Blue Book đã cho điểm 4,1 sao, còn các chuyên gia trên trang web đó thậm chí còn cho điểm cao hơn với 4,5 sao. Trong khi đó, số lượng khiếu nại liên quan đến Hyundai Elantra 2019 lại cực kỳ thấp, chỉ có 18 khiếu nại được ghi nhận trên CarComplaints và chỉ có một lần triệu hồi được ban hành đối với chiếc xe này. Hyundai Elantra 2023 Bước sang thế hệ thứ 7, Hyundai Elantra đã mở ra một cuộc cách mạng hoàn toàn về thiết kế, đưa chiếc sedan nhỏ gọn lên một tầm cao mới về sự tinh tế. Kiểu dáng bên ngoài táo bạo, với những đường gân sắc nét và lưới tản nhiệt tạo bạo, giúp xe nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Và Elantra 2023 hiện là một trong những đời xe đáng tin cậy nhất mà Hyundai đang sản xuất. Đời xe này cũng đạt huy hiệu CR Recommended từ Consumer Reports với số điểm thậm chí còn tốt hơn năm 2019 về độ tin cậy khi được xếp hạng cao 84/100. Những chủ sở hữu trên Cars.com và Edmunds đều chấm cho Hyundai Elantra 2023 số điểm trung bình là 4,5/5 sao và khen ngợi tính thẩm mỹ, khả năng xử lý và không gian nội thất của xe. Các chuyên gia trên trang Kelley Blue Book cho điểm cao với 4,6 sao. Còn trên CarComplaints, số lượng khiếu nại của khách hàng chỉ ghi nhận ở con số 3. Hai trong số ba khiếu nại đó liên quan đến các vết phồng ở thành lốp xe, vì vậy đó có thể chỉ là điều cần lưu ý. Dẫu vậy, đây vẫn là một lựa chọn cho những ai muốn mua một chiếc xe cũ gần như mới nhưng có giá bán giảm đáng kể so với việc mua xe mới.