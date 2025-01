Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tê liệt nhiều giờ dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra kẹt xe nghiêm trọng hàng giờ khiến người dân chật vật đi lại. Nguyên nhân là do 1 ô tô chết máy cùng với lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán 2024. Chiều nay (15/1), nhiều tuyến đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Các tuyến đường Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng... kẹt cứng các phương tiện. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả kẹt cứng vào lúc 14h40. Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng mét, rất khó khăn Đường Trường Sơn hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về vòng xoay Lăng Cha Cả, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển Kẹt xe nặng nhất là khu vực trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Các hướng từ đường Bạch Đằng, đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Trường Sơn đều tê liệt Kẹt xe lan từ đường Trường Sơn, Bạch Đằng vào bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh, ô tô nối đuôi nhau qua trạm thu phí sân bay Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết nguyên nhân kẹt xe là do sự cố giao thông, một ô tô bị chết máy. Theo đó, vào khoảng 14h30, ô tô 4 chỗ quay đầu theo hướng từ đường Hoàng Văn Thụ qua đường Phan Đình Giót để vào sân bay Tân Sơn Nhất bị chết máy. Sự cố trên gây cản trở giao thông, cộng thêm lưu lượng phương tiện tăng cao những ngày cận Tết Nguyên đán 2025 gây dồn ứ. Lúc 15h30, anh Thành chồm người về phía trước để quan sát tình hình kẹt xe. Anh cho biết phải dừng chờ trước cổng sân bay hơn 15 phút rồi Nhiều hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất với tâm trạng bất an vì sợ lỡ chuyến bay. Đường ùn tắc, nhiều hành khách phải đi bộ vào sân bay để không bị lỡ chuyến bay Nhiều tài xế ô tô công nghệ cũng bất lực vào đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất do đường kẹt cứng. Trong ảnh, anh Nguyễn Văn Vinh liên tục nhận cuộc gọi hối thúc từ hành khách. "Thông cảm giúp em, đường kẹt xe em không thể nhúc nhích. Chị huỷ chuyến giúp em... ", giọng tài xế Vinh trao đổi với khách Đội CSGT Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng trực chốt tại các giao lộ để tăng cường điều tiết Đến gần 17h tình hình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất vẫn căng thẳng. Mặc dù xe chết máy đã được xe cẩu kéo đi rất nhanh, nhưng lưu lượng xe đổ về quá đông cùng với giờ tan tầm nên gây quá tải