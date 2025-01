Ấm áp tình người phiên chợ Tết 0 đồng trong bệnh viện ở Hà Nội

Sáng 20/1, Hội chợ Tết 0 đồng - một hoạt động nhân văn, mang nhiều ý nghĩa, giá trị thiết thực cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - đã được tổ chức tại Bệnh viên Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chương trình Hội chợ Tết 0 đồng nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, sẻ chia và tràn đầy hi vọng cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn. Ngay từ trước khi hội chợ chính thức diễn ra, rất đông người, chủ yếu là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, có mặt xếp hàng trước các gian hàng chờ mua đồ Tết 0 đồng. Với 17 gian hàng Tết 0 đồng được bày bán, nhiều bệnh nhân tỏ ra phấn khởi, hòa chung vào lời ca, tiếng hát chào đón mùa xuân mới. Những tấm phiếu mua hàng được bệnh viện phát tận tay người bệnh đang điều trị tại đây với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong dịp đầu năm mới. Mỗi phiếu mua hàng trong tay, mỗi cá nhân được nhận được tối đa 5 sản phẩm Tết miễn phí. Với sự chung tay của các mạnh thường quân, các đơn vị thiện nguyện và doanh nghiệp tại Hà Nội, hội chợ không chỉ mang đến những món quà thiết thực cho các bệnh nhân mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng, giúp mọi người lạc quan trong hành trình điều trị. Tại hội chợ, nhiều mặt hàng thiết thực như bánh chưng, bánh kẹo, sữa, dầu ăn, quần áo ấm... được gửi tới các bệnh nhân. Các gian hàng chật kín người mua, một số quầy đã "cháy hàng" chỉ sau ít phút bày bán. Nhiều người bệnh lựa chọn những bộ quần áo mùa đông để đón một cái Tết ấm áp hơn. Dự báo trong đợt Tết Âm lịch năm nay, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội khá lạnh và kèm theo mưa. Cô Nguyễn Thị Thu, người nhà bệnh nhân đang điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện Thanh Nhàn, tỏ ra phấn khởi khi nhận được những sản phẩm thiết thực tại Hội chợ Tết 0 đồng. "Tôi rất vui khi bệnh viện tổ chức hội chợ Tết 0 đồng, đặc biệt khi nhận được những món quà từ những trái tim yêu thương gửi tới, các sản phẩm rất thiết thực với các bệnh nhân", cô Thu chia sẻ. Chị Huệ, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại viện cho biết, chị rất vui và cảm ơn các mạnh thường quân đem tới nhiều món đồ gửi tặng các bệnh nhân để đón một cái Tết đẩy đủ hơn. Cô Phạm Thị Như Phượng (Bắc Ninh) trên tay những món đồ Tết 0 đồng phấn khởi chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi ngày Tết đã đến rất gần, một điều thiệt thòi với nhiều bệnh nhân không thể về nhà đón Tết. Những món quà nhỏ bé nhưng là nguồn động viên tinh thần để các bệnh nhân điều trị tốt hơn". Gian hàng của các cán bộ chiến sĩ Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đem tới những sản phẩm giày dép, văn phòng phẩm như truyện, bút màu... thu hút đông đảo người tới mua.