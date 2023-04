Celine Dion trở lại màn ảnh sau căn bệnh cực hiếm gặp

'Love Again’ mang thể loại tình cảm hài lãnh mạn, kể về mối tình giữa Mira Ray (Priyanka) và Rob Burns (Heughan) sau những biến cố và mất mát, cả hai dần tìm thấy định mệnh của đời mình.

Trước đó, bộ phim được mang tên ‘It’s all coming back to me now’ nhằm ca ngợi danh ca Celine Dion. Chính vì lí do này, cô quyết định tham gia dự án với vai diễn là chính mình.