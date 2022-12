Bi kịch của Celine Dion

Ngày 7/12, Celine Dion thông báo hoãn nhiều show diễn năm 2023 và 2024, gần nhất là chương trình ca nhạc vào tháng 2/2023 ở châu Âu, do tình hình sức khỏe bất ổn.

Đăng video nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, chủ nhân hit My Heart Will Go On cố kìm nước mắt khi cho biết cô mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Bệnh này chưa có cách điều trị dứt điểm.

Đây là lần thứ 2 trong năm Dion không bước lên sân khấu như dự định. Đầu năm, cô phải hủy tất cả show còn lại ở Bắc Mỹ trong khuôn khổ Courage World Tour.

Tuy đau đớn, nhưng thay vì trốn tránh, diva chọn cách đối diện. Cô cảm thấy khó khăn trước thách thức lớn về sức khỏe cũng nhưng những vấn đề khác đang xảy ra.

Bệnh nhân của hội chứng có tỷ lệ mắc 1/1.000.000

Không tiết lộ mắc hội chứng SPS từ khi nào, song Celine Dion cho biết căn bệnh nguy hiểm này gây ra những cơn co thắt khắp cơ thể, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày.

"Nó đôi khi gây khó khăn đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi từng làm. Tôi phải thừa nhận rằng đó là cuộc vật lộn. Tất cả những gì tôi biết là ca hát và đó là điều tôi đã làm trong cả cuộc đời", diva tâm sự.

Fox News dẫn lời chuyên gia cho biết hội chứng người cứng rất hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1:1.000.000, trong đó số người mắc ở nữ nhiều gấp 2 lần nam.