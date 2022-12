Đời tư kém may mắn của Celine Dion: Chồng mất vì ung thư, nay lại mắc bệnh khó chữa

Tin tức diva Celine Dion mắc bệnh hiếm gặp khiến người yêu nhạc trên toàn thế giới sửng sốt. Thông qua Instagram, nữ ca sĩ 54 tuổi cho biết cô mắc chứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp - ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).



Celine Dion trong video thông báo mắc bệnh tối muộn 8/12

Chủ nhân hit My Heart Will Go On tiết lộ căn bệnh khiến cô đi lại khó khăn, thanh quản cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ mắc SPS chỉ là 1/1.000.000 và hiện vẫn rất khó tìm cách chữa trị. Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, Celine Dion khẳng định sẽ cùng các bác sĩ nghiên cứu biện pháp. Do đó, cô sẽ phải tạm hoãn hoặc hủy một số tour diễn trong năm 2023.

Cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, Celine Dion tạo nên bộ ba The Vocal Trinity - tập hợp những diva có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Cô sở hữu nhiều ca khúc kinh điển như My Heart Will Go On, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?...