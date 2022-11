Bảo Thy đính chính việc giải nghệ, tiết lộ lý do không diễn tại quán bar

Your browser does not support the video tag.

Đồng thời, Bảo Thy cũng cho biết thêm cô sẽ không biểu diễn ở các tụ điểm bar, club. Nói về lý do, nữ ca sĩ bày tỏ: "Bởi vì thứ nhất là hình ảnh không còn phù hợp và cái thứ hai nữa đó là thời gian diễn ở những nơi đó nó rất là trễ mà bây giờ 10h là chị đã đi ngủ rồi thì sẽ chọn những gì đó nó phù hợp với mình hơn. Chị đang cố gắng lên kế hoạch trong thời gian tới khi mà em bé đã cứng cáp hẳn lên, chị sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra. Lúc đó cũng hi vọng em và mọi người sẽ ủng hộ và yêu thương chị như suốt bao năm qua".