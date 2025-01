Xem phim Sex Education, người đàn ông sắp ly hôn như tôi đã bật khóc: Hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng đừng bao giờ làm điều này với con!

Là một người cha, tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi xem phim. Tôi năm nay 41 tuổi, vợ tôi 37 tuổi, hai chúng tôi có một con trai chung đang học lớp 5. Vì xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên vợ chồng tôi đã quyết định ly hôn. Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn làm thủ tục. Không còn tình cảm nhưng chúng tôi vẫn còn nghĩa, đặc biệt chúng tôi còn một cậu con trai chung là mối bận tâm. Cả hai hứa vừa nhau sẽ không bao giờ làm xấu hình ảnh của người còn lại trong mắt con, luôn đặt lợi ích của con lên trên hết. Là một người bố, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Không ai muốn gia đình tan vỡ nhưng khi mâu thuẫn đã quá lớn, nếu tiếp tục chung sống sẽ chỉ khiến gia đình trở nên lạnh lẽo, đôi bên đau khổ, con cái bị ảnh hưởng. Và khi đã quyết định ly hôn rồi thì càng phải sống sao để con cái không bị ảnh hưởng. Cách đây một tuần, khi đang lướt xem những video ngắn trên mạng xã hội, tôi tình cờ xem được một đoạn trích trong phim Sex Education và khiến tôi phải đi tìm xem cả bộ phim này. Thoạt nghe phim có cái tên nhạy cảm nhưng nội dung lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là... rơi nước mắt.

Otis Milburn Trong đoạn phim tôi xem, cậu bé nhân vật chính có tên Otis, lớn lên trong một gia đình ly hôn, được mẹ nuôi dưỡng, đã chất vấn bố mình một loạt câu rằng: "Tại sao bố lại bỏ con?", "Bố đã ở đâu?", "Con thấy rất tức giận mọi lúc và con đang cố tìm hiểu xem con muốn trở thành người đàn ông như thế nào, thật sự rất khó khăn vì bố vắng mặt suốt cuộc đời con", "Bố không yêu con nhiều như bố nghĩ à?". Xem cả bố mình, tôi nhận thấy bố của Otis là người đàn ông vô trách nhiệm, sau ly hôn, ông ta nói nhiều hơn làm, và không thật sự ở bên cạnh Otis khi cậu cần. Đó chính là lý do khiến cậu bé này gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, chẳng hạn như khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, vấn đề về lòng tin,... Tôi và vợ có thể chia tay vì không còn chung tiếng nói, nhưng chắc tôi không bao giờ để điều này xảy ra với con trai mình! Là một người cha, lại sắp ly hôn, khi nghe những lời nói của Otis, tôi đã đỏ hoe mắt và thức suốt một đêm. Tôi và vợ có thể không còn chung tiếng nói, không còn chung cách sống, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành bậc cha mẹ vô trách nhiệm với con cái của mình. Ly hôn không chỉ là sự thay đổi đối với cha mẹ, mà còn là biến động lớn đối với con cái. Cha mẹ sẽ phải duy trì tình yêu thương, sự hỗ trợ và môi trường ổn định cho con, giúp con phát triển lành mạnh về tâm lý và cảm xúc. Những tổn thương của cậu bé Otis khiến tôi rút ra được 9 bài học đắt giá: - Đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu: Dù mối quan hệ giữa cha mẹ không còn, con cái vẫn cần sự ổn định và tình yêu từ cả hai. Đừng để xung đột cá nhân ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc của con. - Tránh làm tổn thương con bằng lời nói hoặc hành động: Không chỉ trích hoặc nói xấu người còn lại trước mặt con. Việc này có thể khiến con cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai bên và làm xói mòn lòng tin của trẻ. - Duy trì sự hiện diện của cả hai người: Con cái cần cả cha và mẹ trong cuộc sống, ngay cả sau ly hôn. Việc bố mẹ cùng nhau hỗ trợ, dù sống riêng, giúp con cảm thấy được yêu thương và an toàn. - Cân bằng trách nhiệm nuôi dạy con: Cả cha lẫn mẹ đều có trách nhiệm trong việc chăm sóc và giáo dục con, không để một bên chịu gánh nặng hoàn toàn. Việc này giúp con nhận được sự hỗ trợ cân bằng từ cả hai phía. - Tránh làm tổn thương sự tự tin của con: Không để con cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không quan trọng. Như Otis, cậu cảm nhận sự thiếu quan tâm từ cha và mang theo tổn thương này vào các mối quan hệ của mình. - Giao tiếp cởi mở và chân thành với con: Chuyện cha mẹ ly hôn, hãy giải thích tình hình phù hợp với lứa tuổi của con, để con hiểu rằng ly hôn không phải lỗi của mình. Đừng để con sống trong mơ hồ hoặc cảm thấy mình là nguyên nhân của sự đổ vỡ. - Xây dựng mối quan hệ hòa bình giữa cha mẹ: Dù không còn là vợ chồng, hãy cố gắng giữ mối quan hệ văn minh và hợp tác vì lợi ích của con. Tránh gây áp lực cho con khi phải lựa chọn giữa cha và mẹ. - Giúp con xử lý cảm xúc: Hãy chú ý đến cảm xúc và tâm lý của con, giúp con hiểu và vượt qua nỗi buồn hoặc sự bất an. Khuyến khích con bày tỏ cảm xúc, thay vì giữ trong lòng. - Không dùng con như công cụ để trả thù hoặc kiểm soát: Không lôi kéo con vào các mâu thuẫn của cha mẹ hoặc dùng con như một phương tiện để gây áp lực. Điều này chỉ khiến trẻ tổn thương sâu sắc hơn. Tôi tự hứa với lòng mình, vì con, chắc chắn bản thân sẽ làm được những điều này. Tôi có thể có cuộc hôn nhân không thành công, nhưng vì con, tôi chắc chắn phải trở thành một người cha văn mình và trách nhiệm, dù thế giới có đảo điên thế nào đi chăng nữa! Theo Đời sống & Pháp luật