Đèn giao thông ở cửa ngõ TPHCM tê liệt, người dân dẫn bộ xe vượt giao lộ

Do đèn tín hiệu giao thông ở cửa ngõ TPHCM bị hư, nhiều tài xế sợ bị phạt lỗi vượt đèn đỏ nên dừng ô tô chờ, còn người đi xe máy dẫn bộ phương tiện vượt giao lộ. Sáng 10/1, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô xếp hàng dài, ùn tắc nghiêm trọng do đèn tín hiệu giao thông bị trục trặc. Nhiều tài xế ô tô không dám lái xe vượt qua giao lộ vì theo Nghị định 168, mức phạt vượt đèn đỏ từ 18-20 triệu đồng. Do đó, họ dừng xe chờ tín hiệu đèn hoạt động trở lại, khiến giao thông tê liệt. Trong khi đó, hàng chục người đi xe máy đã chủ động xuống xe, dẫn bộ phương tiện. Họ xếp thành hàng dài, lần lượt vượt qua giao lộ này. Ô tô đứng yên, trong khi người đi xe máy xếp hàng dài dẫn bộ xe qua giao lộ. Ảnh cắt từ clip. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại giao lộ QL22 – Giáp Hải (trước cổng Bến xe Củ Chi, huyện Củ Chi) vào khoảng 9h30 cùng ngày. Nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng, mất tín hiệu. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các bên liên quan khắc phục sự cố, phân luồng giao thông. Đến trưa cùng ngày, tình hình giao thông đã trở lại bình thường, đèn đã có tín hiệu.