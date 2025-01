Nổ lốp xe máy là hiện tượng nguy hiểm, nhất là khi đang lưu thông trên đường, vì vậy người dùng cần biết nguyên nhân để có cách phòng tránh. Nổ lốp xe máy do đâu? Lốp xe quá tuổi thọ: Với lốp xe sử dụng quá lâu, các đường vân trên lốp mòn đến điểm giới hạn tối đa. Khi xe chở quá nặng hoặc chạy quá nhanh, tạo độ ma sát lớn với mặt đường, sinh nhiệt gây nổ lốp xe. Lốp xe chịu quá tải Mỗi loại xe máy đều có một mức tải trọng cho phép. Tuy nhiên, không ít người bỏ qua khiến áp lực dồn xuống bánh xe, sản sinh nhiệt khi bánh xe ma sát với mặt đường, kết hợp áp suất ép xuống thành lốp, dễ gây nổ lốp. Đi xe tốc độ cao lao vào ổ gà Chạy xe với tốc độ cao và rơi vào ổ gà sẽ gây sức ép lên lốp, dễ dẫn tới nổ lốp. Thời tiết nắng nóng: Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ trên mặt đất cao. Khi đó, xe chạy với tốc độ cao trong tình trạng lốp mòn hoặc chở nặng dễ dẫn tới hiện tượng nổ lốp. Nên kiểm tra lốp trước khi di chuyển. (Ảnh: Tearu) Cách phòng tránh nổ lốp xe máy Để phòng tránh hiện tượng nổ lốp xe máy, người dùng có thể thực hiện theo những cách sau: Kiểm tra lốp trước khi di chuyển: Trước mọi chuyến đi, nên kiểm tra lốp xe xem có non hơi hay quá căng không, lốp có nứt hay mòn...không. Nếu phát hiện lốp quá mòn cần thay mới. Không để dưới trời nắng: Để bảo vệ lốp khỏi tình trạng nổ, không nên để xe máy dưới trời nắng không có mái che. Bởi, nhiệt độ cao dễ khiến bánh xe bị nứt. Không đi vào cung đường xấu: Việc thường xuyên di chuyển trên những cung đường xấu, nhiều ổ gà và đá dăm dễ khiến lốp xe bị rạn, nứt thậm chí nổ khi va chạm với lực ma sát mạnh. Vì vậy, nên tránh di chuyển vào những cung đường nhiều chướng ngại vật. Nếu bắt buộc phải đi qua cung đường xấu, hãy lái chậm để hạn chế tác động xấu lên lốp xe. Sử dụng lốp chất lượng: Lốp xe làm từ chất liệu cao cấp, đường vân dày đảm bảo an toàn cho phương tiện di chuyển, hạn chế nổ lốp khi ma sát mạnh với mặt đường. Cho xe nghỉ khi đi đường dài: Khi di chuyển đường dài, nên cho xe nghỉ ngơi để giảm thời gian lốp xe ma sát với mặt đường quá lâu, dễ sinh nhiệt, gây nổ lốp. Minh Phương(tổng hợp)