Bạn trai bí ẩn không rời một phút khi Phạm Quỳnh Anh lâm bồn

Mong con gái luôn luôn bình an, mạnh khoẻ. Cả nhà yêu em", giọng ca Bụi Bay Vào Mắt viết.



Bạn trai bí ẩn của Phạm Quỳnh Anh luôn sát cánh bên nữ ca sĩ trong hành trình sinh nở.

Clip hành trình vượt cạn của Phạm Quỳnh Anh.

Trong clip, có thể thấy cha đẻ bé Zoey luôn bên Phạm Quỳnh Anh trong suốt quá trình vượt cạn. Người tình bí ẩn hết mực chăm sóc, động viên nữ ca sĩ bằng những hành động, cử chỉ nhỏ nhất như cột gọn tóc, tháo dép...

Thời khắc em bé cất tiếng khóc chào đời, bạn trai nữ ca sĩ vỡ òa hạnh phúc, liên tục đặt nụ hôn lên trán Phạm Quỳnh Anh.