​An toàn là yếu tố hàng đầu khi khai thác sản phẩm du lịch 'độc, lạ'

Những năm gần đây, ngành du lịch rất quan tâm phát triển loại hình du lịch mạo hiểm. Nhiều địa phương đã hình thành sản phẩm du lịch mạo hiểm đặc thù hấp dẫn, bước đầu trở thành thương hiệu du lịch của địa phương. Nhưng các chuyên gia đều khuyến cáo trước khi phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, cần đánh giá tác động đối với ngành du lịch để lựa chọn ưu tiên phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Điểm bay tại Khau Phạ (Yên Bái) được nhiều phi công bay dù lượn trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn



Lâm Đồng với lợi thế về địa hình và khí hậu hiện có hàng trăm khu, điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm như: Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, Khu du lịch Thác Datanla, Khu du lịch rừng Madagui... Ngành du lịch của địa phương xác định đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm như đi bộ, leo núi, xe đạp địa hình, chèo xuồng vượt thác, leo thác, dù lượn, leo vách đá…



Hoạt động du lịch mạo hiểm ở những khu vực này cũng rất thu hút du khách trải nghiệm, thử thách bản thân. Khách theo dòng sản phẩm du lịch mạo hiểm cũng có khả năng chi trả cao, ngày lưu trú dài hơn so với những khách du lịch thuần túy khác. Lâm Đồng cũng khuyến khích các hãng lữ hành tổ chức tour du lịch mạo hiểm để đa dạng hóa sản, thu hút du khách đến với Lâm Đồng, nhất là khách quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh các đơn vị được cấp phép thực hiện du lịch mạo hiểm cũng có những nhóm tự phát tổ chức, tiềm ẩn rủi ro...



Vừa qua, ở Lâm Đồng đã xảy ra vụ việc 4 du khách Hàn Quốc bị lũ quét cuốn trôi, tử vong tại làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, ngày 24/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh kịp thời giải quyết hậu quả, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách. Tỉnh Lâm Đồng cần tiến hành rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn, đặc biệt đối với sản phẩm du lịch mạo hiểm.



Vụ tai nạn làng Cù Lần chắc chắn là điều không ai mong muốn nhưng đây cũng là lúc cần hành động mạnh mẽ, thiết thực, đồng bộ hơn nữa để đảm bảo an toàn cho du khách trong mọi tình huống.



Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam): Doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam và quốc tế; tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về kinh doanh du lịch mạo hiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ, thường xuyên kiểm tra chất lượng, điều kiện an toàn, điều kiện vệ sinh sạch sẽ đảm bảo theo tiêu chuẩn.



Các địa phương áp dụng rộng rãi việc công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Đồng thời có cơ chế khuyến khích cơ sở kinh doanh dịch vụ duy trì điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, lập hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định Luật Du lịch 2017 để chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và điều kiện an toàn cho du khách.