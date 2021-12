Tục lệ "cầu may" trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới

Đập vỡ kẹo bạc hà: Ở New York (Mỹ), có nhiều tiệm bánh kẹo bán những chiếc kẹo bạc hà hình chú heo vào dịp cuối năm. Đi kèm với chiếc kẹo lớn này là một chiếc búa nhỏ, các thành viên tham dự tiệc giao thừa sẽ lần lượt được đập vỡ chiếc kẹo ra thành nhiều mảnh và lấy một mẩu kẹo để ăn, tượng trưng cho may mắn trong năm mới. Hương vị kẹo bạc hà thơm mát giúp tỉnh táo, sảng khoái trong thời khắc giao thừa tượng trưng cho một năm mới tốt đẹp, may mắn hơn.

Ở Mỹ, khi thời khắc giao thừa đã điểm, người ta sẽ dành nụ hôn ngọt ngào cho người thân yêu (Ảnh: Good Housekeeping).

Hôn người mình yêu thương: Ở Mỹ, khi thời khắc giao thừa đã điểm, người ta sẽ dành nụ hôn ngọt ngào cho bạn đời, người yêu với hy vọng tình cảm sẽ thêm bền chặt trong năm mới. Với những ai chưa có "đối tác", họ có thể ôm hôn người thân, bạn bè và tin rằng năm mới sẽ mang tới tình yêu cho họ.

Đặt lá tầm gửi dưới gối: Những cô gái chưa chồng ở Ireland nếu muốn sớm tìm được tình duyên trong năm mới thì vào đêm giao thừa, họ sẽ đặt lá tầm gửi xuống dưới gối. Ngoài ra, những ai thấy rằng trong năm cũ, họ đã gặp nhiều chuyện không may, thì những người này cũng có thể thực hiện hành động này để gọi may mắn tới.

Ở Đức và Áo, có những biểu tượng cho sự may mắn mà người ta thường dành tặng cho người thân, bạn bè trong dịp năm mới (Ảnh: Good Housekeeping).

Mua những món đồ may mắn dễ thương: Ở Đức và Áo, có những biểu tượng cho sự may mắn mà người ta thường dành tặng cho người thân, bạn bè trong dịp năm mới. Những biểu tượng may mắn này gồm có chú heo, cây nấm, cỏ ba lá... Bạn có thể mua những món đồ lưu niệm hình biểu tượng may mắn tại các phiên chợ Giáng sinh hoặc những chiếc kẹo bánh có hình biểu tượng may mắn để dành tặng cho người bạn yêu mến.

