Trúc Phương bị thu hồi Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp'

Ngày 14-11, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, công an cũng bắt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, SN 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, SN 1995) về tội "Sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Công an TP HCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Trúc Phương là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.