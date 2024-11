'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vừa bị bắt là ai?

Các bị can Chi Dân, An "Tây" và Trúc Phương tại cơ quan điều tra.

Với những việc làm ý nghĩa được nhiều người hưởng ứng, "cô tiên" thiện nguyện cũng sáng lập, điều hành một quỹ từ thiện riêng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương thanh niên được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam.

Sự nổi tiếng giúp Nguyễn Đỗ Trúc Phương có thêm sức mạnh trong công việc thiện nguyện của mình, nhưng cũng kéo theo những tai tiếng. Phương từng nhận nhiều lời gièm pha, chỉ trích của một số người trên mạng xã hội. Họ cho rằng Phương đang mượn việc từ thiện để tự quảng cáo bản thân, sống ảo.

Hiện trang Facebook của Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã tạm khóa. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ngoài những lời bình luận như "sốc, sững sờ, mất niềm tin" khi hay tin Phương bi bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều bình luận cũng nói rằng từ lâu đã cảm nhận được sự "làm màu" của Phương.

Bên cạnh Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), người mẫu Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (An Tây) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam.