Quỳnh Nga giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Charm 2024, đoạt thêm 3 giải phụ

Tại đêm chung kết Miss Charm 2024, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Quỳnh Nga xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 2 và đoạt thêm 3 giải phụ khác. Đêm chung kết Miss Charm 2024 vừa diễn ra tối 21/12 tại TP.HCM với màn tranh tài của 37 người đẹp. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Kết quả chung cuộc, người đẹp Malaysia giành được vương miện Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Australia, Quỳnh Nga của Việt Nam giành danh hiệu Á hậu 2. Tại đêm chung kết, Quỳnh Nga không được gọi tên vào Top 10. Song nhờ lượng bình chọn nhiều nhất, người đẹp có cơ hội vào Top 6 để trả lời ứng xử. Top 3 Miss Charm 2024. Trong vòng thi ứng xử, Quỳnh Nga nhận được câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về vai trò của du lịch trong việc bảo tồn văn hoá?”. Đại diện Việt Nam tự tin trả lời: “Tôi nghĩ du lịch rất quan trọng trong việc quảng bá, bảo tồn văn hóa. Bởi vì du lịch có thể tạo động lực để mọi người trân trọng giá trị độc nhất của mình và để biết rằng cội nguồn, gốc gác của họ là gì và để giữ được giá trị độc nhất của họ cũng như thu hút khách du lịch. Nhờ đó mà nền kinh tế phát triển và đây chính là một vòng tuần hoàn giúp cho cộng đồng phát triển vững mạnh. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa”. Phần trả lời lưu loát bằng tiếng Anh của Quỳnh Nga khiến khán giả hưởng ứng nồng nhiệt. Ngoài danh hiệu Á hậu 2, Quỳnh Nga nhận thêm 3 giải thưởng phụ là "Ứng xử hay nhất", "Trang phục dân tộc đẹp nhất" và "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất". Quỳnh Nga giành ngôi vị Á hậu 2. Tại hành trình năm nay, Quỳnh Nga nhập cuộc trễ hơn 4 ngày so với những thí sinh khác vì vướng bận lịch học thạc sĩ tại Mỹ. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết hoạt động trong những ngày qua giúp cô và các thí sinh gắn kết, thân thiết hơn. Họ cùng trò chuyện, trao đổi rất nhiều về văn hóa, ẩm thực, tập luyện, sinh hoạt cùng nhau. Năng lượng tích cực, sôi nổi từ những người bạn quốc tế giúp cô được tiếp thêm năng lượng, động lực để hòa nhập nhanh hơn đồng thời làm tốt vai trò của một thí sinh chủ nhà. Dù nhập cuộc muộn song Quỳnh Nga thể hiện khá tốt ở những chặng đua nước rút. Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá đại diện Việt Nam có cơ hội vào top 6 chung cuộc. Á hậu Quỳnh Nga. Quỳnh Nga sinh năm 1995, sở hữu nhan sắc ngọt ngào với chiều cao 1m68. Người đẹp 29 tuổi đã tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, thông thạo tiếng Anh với trình độ IELTS 7.5. Cô từng tham gia khóa học chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Tel Aviv (Israel) hồi tháng 8/2018. Cũng trong năm đó, cô vượt qua gần 4.000 đối thủ để giành học bổng về khởi nghiệp trị giá 6.000 USD (khoảng 142 triệu đồng) tại Israel. Năm 2024, cô tập trung theo đuổi chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Đáng chú ý, Quỳnh Nga là gương mặt quen với nhiều khán giả truyền hình khi đảm nhận vai trò biên tập viên, MC của chương trình Chuyển động 24h đồng thời phụ trách tin tức văn hóa, quốc tế tại VTV24. Người đẹp cũng từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc trong nước như vào Top 10 Miss World Vietnam 2019, đoạt giải Á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Hoa khôi Tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015 cùng một số cuộc thi cấp trường khác. Quỳnh Nga có hành trình đáng nhớ tại Miss Charm 2024. Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) là cuộc thi Hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt tổ chức. Đấu trường nhan sắc này không chỉ hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới mà còn đặt trọng tâm vào các tiêu chí đánh giá như trí tuệ, tài năng, hình thể, tâm hồn và sự tự tin. Năm 2023, đại diện Brazil - Luma Russo đã xuất sắc giành được vương miện. Người đẹp Thanh Thanh Huyền của Việt Nam dừng chân ở top 20. Ngọc Thanh