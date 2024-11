Loạt ảnh ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và 'cô tiên' Trúc Phương khi bị bắt

Công an TPHCM vừa chính thức cung cấp thông tin và hình ảnh về việc bắt giữ một số người nổi tiếng vì liên quan đến ma túy như ca sĩ Chi Dân, người mẫu ngoại quốc An Tây, "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương... Ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi), người mẫu - diễn viên Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) và "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) mới đây đã bị cơ quan CSĐT thuộc Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Dưới đây là hình ảnh của những người nổi tiếng này khi bị bắt giữ, do Công an TPHCM cung cấp. Ca sĩ Chi Dân cùng tang vật ma túy Số ma túy bị thu giữ Điều tra viên làm việc với ca sĩ Chi Dân Hình ảnh mới nhất về ca sĩ Chi Dân Diễn viên - người mẫu ngoại quốc Andrea Aybar, tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, cùng tang vật ma túy An Tây khi bị bắt giữ Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh "Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng bị bắt vì liên quan đến ma túy Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định, lệnh đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương