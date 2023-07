Thời sự 24 giờ : Vụ 'Chuyến bay giải cứu': Các bị cáo nói và muốn gì trong lời nói sau cùng?

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo.

Bị cáo Phạm Trung Kiên cho rằng đề nghị án tử hình là ‘nghiệt ngã cuộc đời’. Kiên ‘xin nhận tội trước Nhân dân, Đảng, Nhà nước và ăn năn hối lỗi về việc đó’. Trình bày về tình tiết giảm nhẹ, Kiên tha thiết xin cơ hội được sống và cho biết thời điểm dịch COVID-19, bị cáo đã đi hết các điểm dịch, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia đình bị cáo có nhiều người thân đi chiến trường miền Nam chống Mỹ, Pháp.

Bị cáo Phạm Trung Kiên.

Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nói ‘tòa án lương tâm phán xét bị cáo trong cả đời’. Lan cho hay, gia đình bị cáo hiện không có người làm trụ cột. Bị cáo là mẹ đơn thân, có 2 con đi học và mẹ già gần 90 tuổi. Lan xin HĐXX ‘khoan hồng cho bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm sóc mẹ già, các con’.

Bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công trụ sở ở Đắk Lắk

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng công an vừa bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã. Các đối tượng bị bắt giữ vào trưa nay khi đang lẩn trốn tại huyện Cư Kuin.

