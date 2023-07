Công bố video cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp nghi chứa 450.000 USD

Sáng 21/7, phiên toàn xét xử sơ thẩm đại án "chuyến bay giải cứu" bước vào phần đối đáp của Viện Kiểm sát với các luật sư và bị cáo.

Tại phiên toà, Viện Kiểm sát đã công bố video bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) nhận chiếc cặp từ lái xe của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Video thể hiện Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp số của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo đại điện Viện Kiểm sát, Hoàng Văn Hưng khi là điều tra viên chính vụ án, đã được Nguyễn Anh Tuấn liên hệ để giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn "chạy án", Hưng nhiều lần đến nhà ông Tuấn để trao đổi.