Cựu PGĐ Công an Hà Nội nói Hoàng Văn Hưng: 'Là thằng tù cũng phải có nhân cách'

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đối đáp tại toà chiều 21/7.

Chiều 21/7, tại phiên toà xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối đáp lại các quan điểm của bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an).

Trình bày trước đó, Hoàng Văn Hưng đặt vấn đề, việc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói rất tâm phục, khẩu phục kết quả điều tra là "một điều bất thường". Hưng phân tích, ông Tuấn trình bày tại tòa đã đưa toàn bộ số tiền 1,85 triệu USD cho bị cáo, nhưng kết luận điều tra chỉ cáo buộc bị cáo nhận 800.000 USD.

"Bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm về số tiền còn lại rất lớn, tại sao lại tâm phục khẩu phục, anh Tuấn phải kêu oan chứ. Điều này chứng minh rằng rõ ràng anh Tuấn chỉ có được chứ không mất trong việc này thì mới tâm phục, khẩu phục", bị cáo Hưng nói.