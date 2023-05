Thời sự 24 giờ: Vì sao bệnh nhân ngộ độc Botulinum tử vong dù thuốc giải đã về Việt Nam?

Xem thêm: Những hộ dân cuối cùng sống giữa đại công trường sân bay Long Thành

Dự án tuyến giao thông kết nối số 1 sẽ được khởi công vào tháng 6 tới. Kinh phí giải phóng mặt bằng trong đợt 1 của tuyến giao thông kết nối số 1 hơn 488 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, để kết nối giao thông cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ có 2 tuyến giao thông kết nối T1 và T2. Trong đó, tuyến T1 phục vụ đường công vụ trong giai đoạn thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Xem thêm: Sân bay Long Thành chậm tiến độ, Thủ tướng truy trách nhiệm cá nhân

Tuyến T1 có chiều dài 3,8km, có điểm đầu là sân bay Long Thành kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51. Để xây dựng tuyến T1, huyện Long Thành sẽ thu hồi 66,54 ha đất thuộc 2 xã Long An và Long Phước.

Vụ GĐ Trung tâm GDTX bị tuyên 5 năm tù: Gia đình mong bà Dung được tại ngoại

Trước thông tin VKSND tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án Lê Thị Dung (nguyên GĐ TTGDTX huyện Hưng Nguyên) , phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ) theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bị cáo Lê Thị Dung) cho biết gia đình mong muốn bà Dung được tại ngoại.

"Tôi muốn xin cho vợ tôi (bà Lê Thị Dung - pv) được tại ngoại, chứ trả hồ sơ, điều tra lại thì sẽ kéo dài thời gian vợ tôi bị giam", ông Thạch chia sẻ.

Xem thêm: VKS kháng nghị hủy bản án sơ thẩm

Quyết định kháng nghị của VKS nhân dân tỉnh Nghệ An đã được tống đạt cho Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên và bị cáo Lê Thị Dung, hiện đang bị tạm giam trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Xem thêm: Những nội dung nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX kháng cáo sau bản án 5 năm tù

Về thời gian xét xử phúc thẩm, ông Trần Quốc Cường, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết hiện vẫn chưa có lịch xét xử