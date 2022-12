Cục Quản lý Dược cần đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề thiếu thuốc hiếm

Trước đó, tháng 8.2022, hàng loạt bệnh viện nơi có các trung tâm can thiệp tim mạch hàng đầu Việt Nam đều gặp phải tình trạng thiếu thuốc Protamin sulfat (thuốc cầm máu và chống đông tiêu sợi huyết- PV) dùng trong phẫu thuật tim mạch. Lý do chính của việc này là do Protamin sulfat là thuốc chuyên khoa, chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực với nhu cầu không nhiều. Vì vậy, nhà sản xuất thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng từ các cơ sở khác.

Tiếp đó, ngay tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân bị ngộ độc nặng cũng phải đối mặt nguy hiểm khi trung tâm đầu ngành về điều trị ngộ độc bị thiếu nhiều loại thuốc giải độc, kể cả những thuốc cơ bản nhất.

Nếu như trước đây, bệnh nhân bị ngộ độc cấp, nặng nề, khẩn cấp, Bệnh viện Bạch Mai có thể mua, chỉ định thầu một gói rất nhỏ để giúp bệnh nhân, nhưng bây giờ thì không thể như vậy. Bệnh nhân đành phải chờ đợi thầu, chờ đợi các thủ tục và hệ quả là bệnh nhân bị tổn thương não, khả năng tử vong cao. Một số loại thuốc hiếm như thuốc giải độc, huyết thanh kháng nọc rắn... hết sạch và đã có người bệnh tử vong.

Đại diện các bệnh viện chia sẻ, các loại thuốc hiếm thường được sử dụng rất ít, không thông dụng. Mặc dù ít, nhưng bệnh viện vẫn phải đấu thầu để có thuốc cho bệnh nhân sử dụng. Quy trình, thủ tục đấu thầu thì vô cùng phức tạp. Việc đảm bảo có thuốc cho bệnh nhân, dù rất ít bệnh nhân cần dùng, chính là thực hiện nghĩa vụ xã hội, rất nhân văn. Thế nhưng, khó khăn là các công ty cung ứng không hề mặn mà trong việc kinh doanh các loại thuốc hiếm, vì... không có lãi lời gì.