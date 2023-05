Lộ diện công ty sản xuất thuốc giải botulinum giá 8.000 USD vừa về Việt Nam

Trong số các sản phẩm của công ty có BioThrax (Anthrax Vaccine Adsorbed) là vaccine bệnh than duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép và Narcan (naloxone) để điều trị khẩn cấp quá liều opioid. Công ty cũng sản xuất dược phẩm cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả và thương hàn.

Trong đại dịch Covid-19, công ty dược phẩm trên cũng sản xuất vaccine Johnson & Johnson và AstraZeneca/Oxford tại một trong các nhà máy của mình. Tuy nhiên theo The New York Times, gần 400 triệu liều vaccine coronavirus do Emergent sản xuất đã phải bị tiêu hủy "do kiểm soát chất lượng kém".

Công ty được Fuad El-Hibri thành lập vào năm 1998, dưới tên BioPort, trước đây hoạt động thuộc Viện sản phẩm sinh học Michigan và được tư nhân hóa thành Emergent BioSolutions Inc. vào năm 2004. Vào thời điểm đó, BioPort mua cơ sở và quyền sản xuất vắc-xin bệnh than cho quân đội Mỹ.

Năm 2000, hoạt động với tên gọi Bioport, công ty là đối tượng các phiên điều trần của Quốc hội Mỹ. Sau vụ tấn công bệnh than năm 2001 khiến 5 người Mỹ thiệt mạng và 17 người khác bị ốm, Bioport bắt đầu cung cấp vắc-xin bệnh than cho các cơ quan phòng vệ sinh học.