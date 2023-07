Thời sự 24 giờ: Vì sao 71 cán bộ, giáo viên ở Hà Nội xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng? ‘Đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản sắp hầu tòa

Đại sứ Marc Knapper cũng cho biết hai nước hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, thông qua hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Mỹ như Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan phòng chống ma túy và các lực lượng khác.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Thản với vai trò người đứng đầu Bemes đã chỉ đạo tổ chức xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Hai năm sau công trình hoàn thành, công ty của ông Thản đã bán và bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khối nhà cao tầng thuộc công ty của ông Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ. Đáng chú ý, công ty của ông còn xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Mặc dù có nhiều sai phạm nhưng từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã đưa ra nhiều quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án.

Kết quả điều tra xác định ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Số tiền bán các căn hộ trên bị cơ quan truy tố cáo buộc là ông Thản thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỉ đồng.

Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, là luật sư, nhà báo), và bị can Trần Văn Sỹ (luật sư) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ"; Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng. Việc này xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Từ đó, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân.

Bị can Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng.