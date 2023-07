Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng: 'Tôi là tội đồ trong phòng chống dịch'

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết trong suốt quá trình chỉ đạo chống dịch, bị cáo luôn quyết định vì lợi ích của nhân dân, xuất phát từ cái tâm của người làm thầy, chứ không vì sự an toàn cho bản thân.

"Đây là công việc mới, khó, chưa từng có tiền lệ nhất là với một người "ngoại đạo" như tôi. Đặc biệt ở Hà Nội, tình hình càng phức tạp khi có nhiều cơ quan ngoại giao và các bộ ngành Trung ương, do đó gần như đặt ra yêu cầu không thể để xảy ra sai sót.

Ông Dũng nêu lại những trường hợp mình đã chỉ đạo về việc cách ly, chống dịch trên địa bàn Hà Nội để làm minh chứng cho mục tiêu đích của mình.

Liên quan đến việc nhận tiền từ bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, ông Dũng cho rằng mình không nhớ cụ thể về số tiền, số lần nhận tiền do có nhiều công việc cần xử lý. Do đó, ông Dũng thừa nhận những hành vi phạm tội như trong nội dung cáo trạng đã nêu đồng thời khẳng định mình vi phạm pháp luật do thiếu thông tin.

Song bị cáo Dũng cho rằng Lê Thị Ngọc Anh đã nhiều lần thay đổi lời khai về số lần và tổng số tiền đã đưa cho mình, do đó có thể những lời khai này chưa chính xác.

"Trong lời khai của Lê Thị Ngọc Anh, bị cáo đọc thấy rất ấm ức. Không biết rằng có phải do bị cáo nhận tiền nên Ngọc Anh cũng phạm tội đưa hối lộ nên Ngọc Anh có những hành xử không phù hợp trong lời khai của mình. Nếu như hành vi nhận tiền của bị cáo khiến Lê Thị Ngọc Anh phạm tội thì hôm nay bị cáo có lời thành thật xin lỗi đến Lê Thị Ngọc Anh", ông Dũng nói thêm và nhấn mạnh "kể cả phạm tội vẫn phải rất trung thực, vẫn phải tử tế, vẫn phải rất đàng hoàng".

Bị cáo Chử Xuân Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 - 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Anh Văn - Đắc Huy