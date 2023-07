Băng rừng, vượt đồi truy bắt các đối tượng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Nén đau thương trước cảnh đồng đội, dân thường bị sát hại

Rạng sáng 11/6, nhận được thông tin về vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), hàng trăm chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Đắk Lắk được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, lập tức nhận nhiệm vụ xuống hiện trường.

Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Đắk Lắk (bên phải) chỉ đạo lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây nên vụ khủng bố rạng sáng 11/6 (Ảnh: Công an nhân dân).

Tại đây, chứng kiến cảnh những đồng đội và cả người dân thường bị nhóm đối tượng sát hại dã man, các chiến sĩ đau xót vô cùng. Nén đau thương, lực lượng CSCĐ hạ quyết tâm vây bắt bằng được nhóm gây ra vụ khủng bố, để các đối tượng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ là một trong những đơn vị tiếp cận hiện trường sớm nhất, cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng CSCĐ phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin nhanh chóng chia thành nhiều mũi tấn công, vây bắt nhóm khủng bố.

Nhóm đối tượng hung hãn giết người, đốt phá tại trụ sở xã vào rạng sáng 11/6 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối cho người dân tại địa bàn huyện Cư Kuin, các địa bàn lân cận được đặt lên hàng đầu, công tác bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường được triển khai.

Đồng thời, xác định các đối tượng chưa di chuyển xa, một mũi tấn công được chỉ đạo phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin truy vết khẩn các đối tượng. Ngoài ra, một số trinh sát được bố trí cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khoanh vùng, chốt chặn ngăn đối tượng ra khỏi địa bàn.