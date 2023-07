Chuyện chưa kể về những cuộc vây bắt 6 kẻ truy nã đặc biệt ở Đắk Lắk

Dán tờ rơi các đối tượng truy nã

Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk là địa bàn rộng, thưa dân cư và tiếp giáp với nhiều xã biên giới nên các đối tượng khủng bố có thể tới địa bàn để tìm cách vượt biên.

Thượng tá Lý Văn Kết, Trưởng Công an huyện Ea Súp, cho biết ngoài việc nắm chắc địa bàn, huyện Ea Súp đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp thông tin cho công an về sự xuất hiện của các đối tượng lạ mặt. Công an huyện cũng cho in các tờ rơi hình ảnh, thông tin các đối tượng truy nã dán ở các khu dân cư, vị trí đông người qua lại như chợ, cây xăng để người dân nắm bắt, nhận dạng…

Các tờ rơi hình ảnh, thông tin các đối tượng truy nã được dán nhiều nơi để người dân nhận dạng

Chiều 15-7, Đại úy Y Bila Êban (Công an xã Ea Lê) trong lúc xuống địa bàn nắm tình hình thì nhận được thông tin có 3 đối tượng lạ mặt ở trong khu rẫy vắng, thuộc thôn 11 (xã Ea Lê). Ngay lập tức, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Lê và Công an huyện Ea Súp triển khai phương án truy bắt các đối tượng khủng bố.

"Với việc nắm chắc đặc điểm nhận dạng, khi tới hiện trường, lực lượng công an dễ dàng nhận ra 3 đối tượng khủng bố. Lực lượng công an đã ập vào khống chế, không cho 3 đối tượng có thời gian bỏ chạy, hoặc kháng cự" - Trung tá Đoàn Bá Thanh, Trưởng Công an xã Ea Lê, thông tin.