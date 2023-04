Thời sự 24 giờ: Vào thăm phố cổ Hội An phải mua vé

Xem thêm: Phố cổ Hội An nhem nhuốc vì nạn vẽ bậy

Theo kế hoạch của UBND TP. Hội An, kể từ ngày 15/5 sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80 nghìn đồng/vé đối với khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan Khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, và đến 21h vào mùa đông.

Từ 15/5, vào phố cổ Hội An phải mua vé

Lãnh đạo TP Hội An cho rằng, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách. Du khách khi vào khu phố cổ đều phải mua vé. Bởi theo quyết định công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hoá thế giới thì toàn thể cảnh quan khu phố cổ là di sản chứ không phải chỉ riêng một di tích nào.

Ngoài ra, nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà. Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn từ thu vé tham quan. Do đó tất cả du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé.

Xe tải chở dưa đâm vào vách núi làm 4 người chết tại Phú yên

Chiều 3/4, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn xe tải nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Khoảng 9h30, xe tải biển 73H 00942 đến Phú Yên mua dưa chở ra bán ở Hải Dương, khi đổ dốc trên đoạn đường thuộc thôn Phú Long (xã An Mỹ, huyện Tuy An) đã đâm vào vách núi ở phía bên kia đường và lật úp, biến dạng làm 4 người chết, 5 người bị thương nặng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên, nguyên nhân ban đầu khiến xe đâm vào vách núi là chở quá tải, khả năng hư phanh, đi vào đoạn đường cua gấp.

Lúc đầu trên xe có ba người (gồm hai tài xế và em gái của chủ hàng). Sau đó, 6 người khác xin đi nhờ xuống quốc lộ, được xếp ngồi ở hai dãy ghế phía sau trong cabin.

Theo dữ liệu đăng kiểm, ôtô bị nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Xe có trọng tải gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ôtô chỉ được phép chở hai người.

Hiện, 5 nạn nhân bị thương điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tỉnh Phú Yên đã có kinh phí hỗ trợ 9 nạn nhân, đề nghị bệnh viện tập trung nhân lực cứu những người bị thương, tìm cách liên hệ người thân các nạn nhân.