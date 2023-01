Bộ ảnh 'tình bể bình' của gia đình nhỏ tại phố cổ Hội An

Hội An từng được ví như "viên ngọc quý cổ xưa" luôn có sức hấp dẫn với khách du lịch thập phương. Chính sự yên bình, vẻ đẹp cổ kính pha chút lãng mạn đã tạo nên điểm khác biệt của Hội An mà không điểm du lịch nào trong nước có được. Cũng chính nhờ sự hấp dẫn riêng đó, Hội An đã "níu chân" gia đình anh Đỗ Hoàng Diệp. Vợ chồng anh đã từng rất nhiều lần đến Hội An, đi hết các ngóc ngách trong phố cổ. Và mới đây nhất, cặp vợ chồng trẻ đã thực hiện được bộ ảnh tình bể bình cùng con gái 8 tháng tuổi của mình tại Hội An. Bộ ảnh của gia đình nhỏ nhận về nhiều sự yêu thích, ngưỡng mộ của dân mạng.

Bộ ảnh của gia đình nhận về nhiều yêu thích của dân mạng.

Anh Diệp chia sẻ: "Chuyến đi Hội An đợt vừa rồi của gia đình mình cũng không hẳn dịp đặc biệt. Chỉ là cuối năm nên mọi người muốn cùng nhau tận hưởng thời gian cạnh nhau và cũng là cơ hội cho em bé nhà mình có thêm trải nghiệm mới.

Vì em bé còn khá nhỏ, thời điểm mình đi lúc ý Xoài (con gái anh Diệp) được 5 tháng nên việc tìm địa điểm phù hợp là điều ưu tiên hàng đầu. Trước kia khi chỉ có 2 vợ chồng thì tụi mình có thể ở đâu cũng được, đi đâu thì đi nhưng khi có em bé thì mọi thứ cần được lên kế hoạch cụ thể hơn. Lựa chọn Đà Nẵng - Hội An là điểm đến vì với mình nơi ấy rất bình yên và vợ mình thì có tình yêu đặc biệt dành cho Hội An".