Về Hội An ăn “siêu đặc sản” Xíu mà

Xíu mà là hồn cốt của Hội An

Còn nhớ cách đây chừng 10 năm, chắc sẽ không quên hình ảnh một cụ già tóc bạc phơ, gầy gò, gánh trên vai đôi thùng thiếc đen xỉn vì ám khói, bước những bước thật chậm rãi, chốc chốc lại rao “ai ăn Chí mà phủ đây”, thi thoảng dừng lại để bán “chè” cho khách. Đó là “ông lão Xíu mà” Ngô Thiều (SN 1915) nổi tiếng “độc nhất” nấu Xíu mà đã góp phần tạo thêm “hồn cốt” cho phố cổ Hội An với thương hiệu “Xíu mà Ngô Thiều”.

Cô Thị đang bán Xíu mà trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (Hội An).

Đến Hội An, du khách quên thưởng thức món xíu mà thì quả là điều thiếu sót lớn lao. Nhằm phát huy giá trị nghề truyền thống và giới thiệu điểm tham quan mới cho khách du lịch, còn nhớ vào tháng 6/2019, TP. Hội An đã phối hợp với gia đình ông Ngô Thiểu khai trương điểm tham quan trình diễn nghề nấu Xíu mà tại nhà số 45/17 đường Trần Hưng Đạo (TP. Hội An).