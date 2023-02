Vẻ đẹp 'cổ kính' của một thương cảng xưa

Đến Hội An, du khách không thể bỏ qua là chùa Cầu (biểu tượng, hồn cốt của phố cổ Hội An). Chùa Cầu còn được gọi là cầu Nhật Bản, hay Lai Viễn Kiều, được các thương gia đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Chùa Cầu thờ Bắc Đế Trấn Vũ - thần chuyên trấn trị phong ba, lũ lụt và bảo vệ xứ sở theo tín ngưỡng của người Trung Hoa.

Khu vực gần Chùa Cầu thưa khách hơn Tết các năm khác.

Đến với Hội An đầu xuân, du khách được mục kích nghề thủ công nổi tiếng và đặc trưng của Hội An như nghề làm đèn lồng với những sắc màu truyền thống, hoặc về làng gốm Thanh Hà xem cư dân làm gốm bằng đất nung với bàn xoay truyền thống. Và thưởng thức những món ăn hấp dẫn do chính người dân Hội An chế biến và phục vụ như: Cơm gà Phố Hội, cao lầu, bánh bao, bánh vạc, bánh đập – hến xào, chè bắp, bánh bèo Hội An, mì quảng, hoành thánh, bánh tráng (bánh cuốn/bánh ướt), bánh xèo Hội An, xí mà…

Du xuân bằng thuyền gỗ trên sông Hoài thơ mộng

Đến Hội An vào đầu xuân năm mới, trải nghiệm khó quên nhất với chúng tôi có lẽ là “du xuân” bằng thuyền gỗ trên sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn). Đặc biệt, trong dịp Tết đến xuân về, du khách sẽ thấy hàng trăm chiếc “thuyền hoa” được trang trí lồng đèn, chong chóng màu hay hoa nhựa nhiều màu…đang bơi hay đậu lung linh ven bờ sông Hoài thơ mộng.

“Thuyền hoa” ngược xuôi chở du khách trên sông Hoài mùng 4 Tết

Du khách đặt chân đến Hội An vào những ngày đầu xuân, đừng bỏ lỡ cơ hội đi thuyền trên sông Hoài nhé! Địa Điểm Hội An tin chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm rất đặc sắc. Đó cũng chính là lý do mà phố cổ làm ngập ngừng bao lữ khách phương xa. Hãy thử trải nghiệm cảm giác du xuân giữa dòng sông xa lạ và thả hồn mình vào con sông êm ái, để dòng nước xua đi mọi muộn phiền.