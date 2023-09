Thời sự 24 giờ: Tổng thống Mỹ Joe Biden viết thông điệp gì sau chuyến đi Việt Nam? Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa 100.000 USD để 'chạy án' trước khi bị bắt

Hiện trường vụ tai nạn tại Đồ Sơn.

Trước đó chiều 4/9, Trung tá Bùi Tiến Dương điều khiển ô tô 15A-313.00 tại địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (Hải Phòng), đã tông trúng bà Nguyễn Thị Ngát (62 tuổi, trú quận Đồ Sơn) đang ngồi trên vỉa hè, khiến bà bị đa chấn thương, chân trái bị đứt lìa gần sát vùng đùi, được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt - Tiệp.

Sau khi gây tai nạn, ông Dương đã rời khỏi hiện trường và vào Viện Y học Hải quân cấp cứu, điều trị. Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng ông Dương không hợp tác. Sự việc gây giận dữ trong dư luận, đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc.

Công an quận Đồ Sơn đã lập biên bản về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Dương, trước sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Viện Y học Hải quân và Trung tá Hoàng Thành Công.

Do ông Dương đang là quân nhân nên Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I có công văn đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông trên để đơn vị thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lại Thái Phong (37 tuổi, ngụ Bắc Giang) - phó phòng kiểm định xe cơ giới (trước là phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) - về tội môi giới hối lộ, và Nguyễn Văn Chung (44 tuổi, ngụ Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Chung.

Theo điều tra, trong thời gian Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt, khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Phong đưa cho Chung 100.000 USD để tìm cách thu thập thông tin, "chạy án" cho mình.

Dù biết không thực hiện được nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 USD. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

