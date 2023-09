Những doanh nhân gốc Việt thành danh tại Mỹ, khiến phố Wall nể trọng

Jenny Tạ - doanh nhân tỷ đô

Jenny Tạ - người được mệnh danh là “nàng lọ lem phố Wall” - là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Ngay từ nhỏ, Jenny Tạ đã không được hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ.

Cũng chính vì thế, việc đến Mỹ đã cho bà một góc nhìn mới mẻ và khát vọng làm giàu luôn cháy bỏng. Ngay khi tốt nghiệp trung học, Jenny Tạ đã vạch rõ con đường tương lai của mình: Trở thành một nhà kinh doanh.

Jenny Tạ - “nàng lọ lem phố Wall”

Jenny Tạ được nể phục vì là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập tới hai công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại phố Wall là Vantage Investments và Titan. Sau khi bán lại các công ty này, Jenny Tạ sở hữu khối tài sản lên tới vài trăm triệu USD.

Rời nghiệp chứng khoán, Jenny Tạ bắt tay vào xây dựng công ty truyền thông Sqeeqee. Đây là công ty đầu tiên khai sinh khái niệm “Social Networthing” – một hệ thống giúp mọi người kết nối và kiếm lợi nhuận. Sqeeqee kết nối hàng chục tính năng của những trang web nổi tiếng như Google, Facebook, Amazon, Ebay, YouTube… thành một nền tảng đa chiều.

Chỉ cần một mật khẩu đăng nhập là người dùng có thể lập tức kết nối với hàng triệu người, triển khai việc mua bán, đồng thời chia sẻ hình ảnh hay video với cả thế giới. Hiện, Sqeeqee là công ty được đánh giá có giá trị không dưới 1 tỷ USD.

Đặc biệt, dù là một doanh nhân thành công trên đất Mỹ, Jenny Tạ vẫn luôn hãnh diện với nguồn gốc của mình. Bà chia sẻ, điều khiến mình thấy tự hào nhất là khi người ta nhắc đến bà như một phụ nữ gốc Việt: “Sqeeqee chính là một thế giới riêng. Bởi tôi là người Việt, nên tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính của Sqeeqee, sau tiếng Anh”.

Đồng thời, bà cũng dành lời khuyên “Don’t think, just do it” (đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi) cho những người trẻ có khát vọng làm giàu.