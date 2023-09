Chuyến thăm của Tổng thống Biden được bảo vệ như thế nào?

Trên cơ sở công tác nắm và dự báo tình hình, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham mưu Bộ Công an trong việc phân công nhiệm vụ tới công an các đơn vị, địa phương, theo tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn với "mức độ cao nhất" cho đoàn Tổng thống Mỹ.

Trong quá trình làm việc với các đoàn tiền trạm, mặc dù phía an ninh Mỹ luôn đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao trong công tác bảo vệ, song với sự tin tưởng qua 5 lần bảo vệ các đời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam trước đó, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ đã có sự tin tưởng nhất định và tìm được "tiếng nói chung" với lực lượng an ninh Việt Nam.

Cảnh vệ Việt Nam làm việc với lực lượng an ninh Mỹ (Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).

Qua đó, 2 bên cùng thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc: Mọi hoạt động của mật vụ an ninh và các cơ quan của Mỹ phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam và các đơn vị của Bộ Công an chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Tổng thống Joe Biden trong suốt thời gian hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, 2 bên cũng thống nhất một số biện pháp linh hoạt để đáp lại việc Mỹ đón tiếp trọng thị Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong những năm qua.