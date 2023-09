Tài xế ô tô chống đối, quay clip tung lên mạng khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa xử lý một trường hợp điều khiển ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành vi dùng điện thoại quay phát trực tiếp lên mạng xã hội để "câu like".