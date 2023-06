Thời sự 24 giờ: Thêm 15 người bị khởi tố trong vụ 'Quyết FLC' thao túng chứng khoán

Vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk: Khởi tố 84 bị can, điều tra tội khủng bố 75 bị can

Ngày 23/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Vụ án trên được Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra các hành vi liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 4 cán bộ công an hy sinh và 5 người thiệt mạng.

Theo Trung tướng Xô, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can 84 người, trong đó có 75 bị can bị bắt giam về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; 7 bị can bị khởi tố về tội “không tố giác tội phạm”; 1 bị can về tội che giấu tội phạm và 1 bị can về tội “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã, cơ quan điều tra đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn. Cơ quan công an còn thu giữ 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

