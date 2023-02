Agribank đại hạ giá loạt quyền sử dụng đất liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Hiện Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn FLC vẫn là Thành viên HĐQT tại Nông dược HAI.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của công ty cho thấy doanh thu quý IV chỉ đạt hơn 37 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 18 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do một số mảng hoạt động thương mại và gia công sụt giảm 86% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mức lỗ 672 tỷ đồng của quý IV/2021, số lỗ đã giảm đáng kể do không phát sinh nhiều khoản trích lập dự phòng.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 cũng cho thấy, Nông dược HAI đã trả hết các khoản nợ phải trả cho các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAI bị đình chỉ giao dịch kể từ tháng 9/2022 do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Trước khi bị đình chỉ giao dịch, HAI được giao dịch với mức giá 1.580 đồng/cổ phiếu.