Bộ Công an: Vụ tấn công tại Đắk Lắk có tính chất khủng bố

Vừa qua, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ), Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt (Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an) thay mặt Bộ Công an Việt Nam, đã có những phát biểu liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và tình hình khủng bố nói chung.

Theo bài phát biểu của Thiếu tướng Việt, vụ việc ngày 11/6 tại tỉnh Đắk Lắk có tính khủng bố. Hai nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế đã tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi. Vụ việc khiến 9 người chết, 2 người bị thương, 3 con tin bị bắt giữ.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có một đối tượng là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.